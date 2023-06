Examinée en commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale les 5 et 7 juin, la proposition de loi "visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels" sera débattue en séance publique le 12 juin. De 10 articles au départ, le texte, rapporté par Frédéric Valletoux (Horizons) est passé à 24 articles après discussion et adoption de nombreux amendements. L’un d’eux, déposé par la Nupes, prévoit la remise au Parlement d'un rapport sur la suppression de la majoration du ticket modérateur "à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant".