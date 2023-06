Le numéro de juin de Cereq Bref porte sur l’émergence depuis 20 ans de deux grands modèles dans l’écosystème de la FPC pour les chômeurs : d’une part un "monde marchand" impulsé par le développement du CPF, avec des parcours plutôt transversaux sur catalogue, et portés par des acteurs lucratifs. D’autre part, il y a le "monde agile" adossé aux plans comme le PIC, et porté par des structures non lucratives, qui visent notamment à l’employabilité des personnes les plus fragiles. Si jusque-là, l’étude note une complémentarité entre ces deux modèles, elle s’interroge sur la pérennité du second.