Alors que le projet de loi du groupe Liot doit être examiné le jeudi 8 juin à l’Assemblée nationale en séance publique (après avoir été rejeté en commission le 31 mai), les organisations syndicales avaient appelé à une 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites (lire sur AEF info). Ce mardi 6 juin 2023, la mobilisation dans la fonction publique est en baisse, comme s’y attendaient les syndicats. D’après les estimations communiquées par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, la participation des agents publics à la mi-journée était de 5,4 % au sein de la fonction publique de l’État (contre 3,8 % le 13 avril, date de la dernière journée de mobilisation), de 1,8 % dans le versant territorial (contre 2 % le 13 avril) et de 3,3 % dans l’hospitalière – personnels grévistes assignés et astreints – (contre 4,2 %).