La HATVP a publié, lundi 5 juin une analyse sur "le lobbying autour de la loi sécurité globale". "Trente entités inscrites au répertoire des représentants d’intérêts déclarent avoir été actives lors des débats", "principalement des organisations professionnelles œuvrant dans le secteur de la sécurité", résume la Haute Autorité. Le CDSE "fait partie des entités ayant déclaré le plus d’activités" et semblant avoir obtenu gain de cause auprès des responsables publics sollicités. La mobilisation d’Amnesty et le CNB est aussi à souligner contre l’ex-article 24, censuré par le Conseil constitutionnel.