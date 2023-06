"Les chercheuses et chercheurs, mais aussi les personnels de soutien et de support et les personnels administratifs, expriment unanimement leur exaspération vis-à-vis de l’alourdissement constant des procédures, et de l’accumulation d’entraves à la pratique de la recherche", pointe le conseil scientifique du CNRS dans un "livre blanc", publié en mai 2023. Il formule dix propositions autour de plusieurs thèmes : "traiter les dysfonctionnements" avec un meilleur retour d’expériences, "repenser le rôle des DU" ou "redonner du sens aux activités des délégations régionales".