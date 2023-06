Alors que le gouvernement ne cesse d’alerter sur la difficulté à boucler l’offre et la demande sur la biomasse dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l’énergie, la filière bois-énergie, qui tenait mardi 6 juin 2023 sa journée annuelle, insiste sur son potentiel de développement. Elle met en avant ses atouts pour la décarbonation de la chaleur et insiste sur ses besoins de main-d’œuvre.