La ville de Grenoble a présenté, mardi 6 juin, sa "charte de l’habitat et de la construction favorables à la santé", qui a vocation à être "une boussole pour orienter les projets de réhabilitation et de construction", portés par les professionnels ou les particuliers. Le document, qui contient 14 engagements, doit "inciter les parties prenantes à dépasser les obligations légales, notamment en matière de surface des logements, de végétalisation ou de place réservée au stationnement des vélos", indique la mairie, qui plaide pour un recours accru à deux leviers, la réhabilitation et le low-tech.