L’Assemblée nationale a rejeté successivement, lundi 5 juin 2023, les projets de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes des années 2021 (comme l’an dernier) et 2022, textes sur lesquels le gouvernement a engagé la procédure accélérée. Le premier texte a été rejeté par 78 voix contre (sur 152 votants), comme le second (sur 156 votants). Après une année 2021, caractérisée "tant par la reprise économique que par la grande l’instabilité induite par l’apparition de l’inflation", la trajectoire budgétaire pour 2022 a dû être rectifiée en raison de l’inflation, a rappelé le rapporteur général du Budget, Jean-René Cazeneuve (RE, Gers), soulignant les mesures prises l’année dernière telles que "la revalorisation du point d’indice pour tous les fonctionnaires". Un seul amendement a été adopté sur le premier texte (relatif à la mission "Sécurité") et aucun sur le second.