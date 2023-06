L’État, la région Hauts-de-France présidée par Xavier Bertrand (LR) et Pôle emploi lancent une expérimentation sur l’organisation de France Travail. Ils ont signé un protocole en ce sens le 8 juin 2023 à Villeneuve-d’Ascq, dans le cadre d’une réunion du service public de l’emploi régional. Ce texte repose sur 4 engagements : "répondre aux besoins de compétences des entreprises et faciliter l’accès à l’emploi", en mettant l’accent sur l’apprentissage ; "favoriser le développement économique de la région" ; "améliorer la prospection des entreprises et leur accompagnement vers l’emploi" ; "mettre à disposition des demandeurs d’emploi une offre de services simplifiée et mobilisable sur l’aide à la mobilité géographique et la levée des freins". Ces engagements vont maintenant être déclinés en 23 fiches actions. Au total, six régions participeront à cette démarche de préfiguration en 2023.