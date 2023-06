Grenoble INP-UGA et le CEA-Irig se réjouissent de l’acquisition d’un nouvel "équipement scientifique de pointe", à savoir un "PFIB-SEM de dernière génération, à technologie plasma". Cet instrument couple "une sonde ionique focalisée avec un microscope électronique à balayage ", ce qui "permet de graver la matière avec une précision inférieure à 10 nm". "L’appareil se comporte comme un scalpel nanométrique permettant de creuser la matière, couplé à un microscope électronique pour l’observer", expliquent-ils, ravis de "conforter leur collaboration" via cet équipement qui leur permettra en outre "d’accompagner les programmes de R&D avec [leurs] partenaires académiques ou industriels" sur les matériaux innovants (batteries, tissus biologiques…). "D’un coût de plus d’1 M€, il a été financé pour moitié par le CEA-Irig, et pour l’autre moitié par Grenoble INP-UGA (25 % du total) et le labex Cemam (25 % reversés à Grenoble INP)" et installé fin 2022 sur le site grenoblois de Minatec.