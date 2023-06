Le projet de loi "plein emploi" doit être adopté en Conseil des ministres mercredi 7 juin 2023, en fin de matinée. Comme son nom l’indique, l’ambition de ce texte est de parvenir au plein-emploi, en particulier via une transformation du service public de l’emploi et de l’insertion avec la création de l'opérateur et du réseau France Travail. Le projet de loi est aussi la traduction de plusieurs annonces intervenues lors de la conférence nationale du handicap, notamment la pérennisation des CDD tremplin et des entreprises adaptées de travail temporaire.