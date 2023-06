Plus d’un mois et demi après la promulgation de la loi, la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été plus symbolique que massive, mardi 6 juin 2023. Ceci étant, l’intersyndicale a de nouveau interpellé les pouvoirs publics pour leur rappeler leur franche opposition à la réforme et s’inquiéter de l’absence de vote de la représentation nationale. L'intersyndicale considère que la mobilisation a permis de renforcer le mouvement syndical et le rapport de force vis-à-vis de l'exécutif et du patronat.