"Afin de coordonner et développer les actions et initiatives" de ses cinq écoles d’ingénieurs membres, l’Institut polytechnique de Paris lance officiellement son "Centre égalité des chances", annonce-t-il dans un communiqué de presse le 5 juin 2023. Pour favoriser une plus grande diversité des étudiants recrutés, l’IP Paris construit sa stratégie autour de cinq piliers : informer, accompagner vers l’excellence, favoriser l’engagement, évaluer l’impact des actions menées et accompagner les étudiants intégrés.