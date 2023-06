Face à la multiplication des crises, "la seule solution c’est de gérer soi-même son risque au niveau de l’organisation" sans pour autant le voir uniquement comme "un danger" mais aussi comme "une opportunité", analyse Caroline Aubry, maîtresse de conférences à l’université Paul Sabatier Toulouse-III. Elle s'exprimait à l’occasion d’un colloque organisé par l'AACUE sur le thème "Risques, responsabilités et résilience", les 1er et 2 juin 2023 à Dijon. Pendant deux jours, plusieurs intervenants de la société civile sont venus partager leur expérience "du risque" et proposer des grilles d’analyse pour y faire face.