"Ce qui fait la force de cette stratégie, c’est son inscription dans la gouvernance de l’Essec à tous les niveaux", explique à AEF info Anne-Claire Pache, directrice de la stratégie et de l’engagement sociétal de l’école de management, à propos de la démarche "Together", sa feuille de route de la transition sociale et environnementale. Presque 3 ans après le lancement de cette démarche, Anne-Claire Pache fait le point sur ses avancées lors d’une interview en mai 2023. L’école veut "aller encore plus loin" en transformant ses programmes existants, en créant de nouvelles formations et en accompagnant ses professeurs volontaires pour mettre en place ces enseignements. Anne-Claire Pache dresse aussi le bilan de la politique de l’école en faveur de la diversité et de l’inclusion, et donne les résultats du dispositif de la double barre d’appel à l’oral pour les candidats boursiers.