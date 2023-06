Comment piloter l’orientation dans un paysage de l’enseignement qui s’est complexifié ? C’est à cet enjeu qu’essaye de répondre l’IH2EF depuis plusieurs années à travers ses cycles d’auditeurs consacrés au sujet. Un séminaire a eu lieu du 15 au 17 mai 2023, pour parvenir à moyen terme à créer des formations à destination des cadres de l’enseignement (scolaire et supérieur) et qui pourraient ensuite se décliner plus largement aux équipes. Il faut "fixer des objectifs" auprès des directions, "par exemple à travers des labels", estime Charles Torossian, directeur de l’institut.