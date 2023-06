CentraleSupélec accordera 250 000 euros de bourses de vie dès septembre 2023 à environ 80 de ses étudiants, annonce l'établissement, le 5 juin 2023. Ces derniers toucheront ainsi 2 000 euros en première année et 1 000 euros en deuxième année d’étude.Cette initiative, qui s’ancre dans le cadre du nouveau "Centre des diversités et de l’inclusion" mis en place par l’école (lire sur AEF info), vise à élargir "le vivier des candidats aux concours proposés par l’école tout en garantissant l’excellence académique du diplôme". Olivier De Lapparent, le directeur du centre, juge "impérieuse" la nécessité d’augmenter la diversité au sein des élèves de CentraleSupélec, au risque, sinon, de voir l’école "perdre de sa pertinence auprès des étudiants, des entreprises et de la société en général". "L’École doit prendre toute sa part dans le combat pour l’égalité des chances", explique-t-il.