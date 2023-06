Rennes school of business annonce le 5 juin 2023 que son Centre for unframed thinking, "premier Institut d’études avancées basé dans une business school", a rejoint en avril 2023 le programme FIAS (French institutes for advanced study), cofinancé par l’Union européenne. Il devient ainsi le 7e IEA de ce programme de mobilité internationale, qui propose des résidences scientifiques dans les IEA membres, à Aix-Marseille, Orléans-Tours, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris et Rennes. La sélection des résidents repose sur un jury international unique. Depuis la création de son IEA (lire sur AEF info), Rennes SB a sollicité une quarantaine de chercheurs internationaux en écologie, robotique ou environnement.