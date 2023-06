L’université de Poitiers et le département de la Vienne ont signé une convention de partenariat pour la période 2022-2024, le 31 mai 2023. C’est la première fois que les deux institutions formalisent l’ensemble de leurs relations. Cette coopération cible la formation (développement du CMQ e-éducation, extension des bourses dans les filières santé, 1 M€ pour le futur institut des formations paramédicales et maïeutique) et l’attractivité des campus. Le Conseil départemental apporte aussi son soutien à la diffusion scientifique (13 k€ annuels) et aux doctorants (financement d’une demi-allocation pendant 3 ans).