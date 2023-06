Les ministères de la Transition énergétique, de la Transition écologique et du Logement organisent, du 5 juin au 28 juillet 2023, une consultation sur la décarbonation des moyens de chauffage (fioul et gaz) dans les bâtiments. Elle s’inscrit dans le cadre des travaux de planification écologique pilotés par Élisabeth Borne et de la préparation des grandes lignes des prochaines SNBC et PPE attendues début juillet. Le gouvernement détaille plusieurs mesures envisagées dont l’interdiction progressive des chaudières au gaz qui fait l’objet d’un intense lobby contre elle de la filière gaz.