La rédaction Habitat et urbanisme d’AEF info vous propose désormais, chaque mois, en complément de ses propres informations, une revue de l’actualité nationale et internationale en data sur le logement et l’aménagement des territoires. Une sélection de graphiques, de sources nouvelles de données utiles, des remises en contexte de chiffres qui ont marqué ces dernières semaines et des histoires en datavisualisations.