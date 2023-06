Le HCERES recommande à l’Ensa de Nancy (associée à l’université de Lorraine) de "construire, expliciter et formaliser [sa] stratégie", et de "se diriger vers la conclusion" d’un premier contrat d’établissement avec le ministère de la Culture", dans un rapport d’évaluation publié en mai 2023. Si le Haut Conseil note "le retour d’un climat général apaisé et d’un fonctionnement régulier" après une série de turbulences (effondrement d’une façade, difficultés de pilotage, etc.), il relève plusieurs points d’attention, allant de la fragilité des ressources financières au manque de prospective sur le plan immobilier.