Grève reconductible à la SNCF le 7 mars : Élisabeth Borne appelle "chacun à la responsabilité".

Alors que tous les syndicats représentatifs de la SNCF appellent désormais à une grève reconductible à compter du 7 mars 2023 contre la réforme des retraites et que l’Unsa Ferroviaire souhaite mener 10 jours de grève d’affilée et bloquer Paris au moins deux week-ends, la Première ministre Élisabeth Borne a réagi lundi 27 février sur BFMTV en appelant "chacun à la responsabilité". Réaction aussitôt de Thomas Cavel, secrétaire général de la CFDT Cheminots, qui explique sur la chaîne d’info continue pourquoi son syndicat participera à la une grève du 7 mars et estime que "la réponse donnée [par le gouvernement] au mouvement est une inversion de responsabilité". La CFDT a rejoint l’appel à la grève reconductible déjà lancé par la CGT, l’Unsa et SUD-Rail.