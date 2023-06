Le Smic sera de nouveau revalorisé de plus de 2 % au mois de mai 2023

"On a eu ce matin les chiffres de l’Insee sur l’inflation au mois de mars. Cette inflation va conduire à une revalorisation du Smic au 1er mai d’un peu plus de 2 %", annonce Élisabeth Borne, vendredi 14 avril 2023, lors d’un déplacement en Eure-et-Loir. Dans le détail, selon les données publiées par l’Insee, l’indicateur pris en compte pour le calcul du Smic (indice des prix des ménages du premier quintile, hors tabac) a progressé de 2,19 % depuis la dernière revalorisation en janvier. En application du mécanisme légal, l’inflation pour ces ménages ayant progressé de plus de 2 %, le Smic doit augmenter dans la même proportion. Selon le ministère du Travail, le Smic horaire brut s’établira à 11,52 euros, soit 1 747,20 euros bruts par mois sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Sur un an, "le Smic aura progressé de 6 %", souligne la Première ministre.