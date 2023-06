Un courrier de la Dgesip et de la DGRI, daté du 2 juin 2023 et adressé aux établissements d’ESR, qu’AEF info s’est procuré, définit les attendus des schémas directeurs DD&RSE qu’ils doivent adopter d’ici à la fin de l’année 2024 pour se conformer au plan climat/biodiversité. Sans "caractère prescriptif", pour laisser aux établissements "la complète autonomie d’action pour définir leur stratégie", la note identifie des thèmes obligatoires et prône "une méthode de construction participative". Le courrier explicite par ailleurs le périmètre des bilans de gaz à effet de serre des établissements.