"Nous voulons doubler le nombre de start-up accompagnées par notre incubateur, pour passer d’environ 12 à 24 par an d'ici 2026", assure à AEF info Philippe Hazet, responsable de l’incubateur de l’École polytechnique, dédié aux projets deep tech, début juin 2023. En outre, l’incubateur souhaite "se différencier par les thématiques adressées" et par la "qualité du réseau de ressources présentes autour du Drahi X-Novation Center". Enfin, il ambitionne "d’accompagner plus de chercheurs de l’écosystème de l’Institut Polytechnique de Paris" et entend "aller plus loin dans la relation avec les laboratoires".