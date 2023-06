Afin de recueillir l’ensemble des données relatives aux contrats d’apprentissage, le ministère du Travail a mis en place il y a plus d’un an un "service dématérialisé de l’apprentissage". Les données contenues dans ce traitement automatisé et les critères pour y accéder avaient été fixées par un arrêté du 7 juin 2022. Ce texte réglementaire vient d’être modifié par un arrêté du 3 mai 2023 publié au Journal officiel du 6 juin. Cette modification permet notamment de tenir compte du nouveau Cerfa mis en place pour les contrats d’apprentissage.