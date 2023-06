Les "Concours communs polytechniques" se rebaptisent "Concours commun INP"

Les "Concours communs polytechniques", qui fédèrent 34 écoles d’ingénieurs dans diverses spécialités de l’industrie et des services (1) et 29 écoles en banque d’épreuves (2) , changent de nom : il faudra désormais parler, au singulier, du "Concours commun INP" ou CCINP. "Ce changement de nom est dans l’ordre des choses : ce sont les INP qui l’ont créé, et c’est l’ensemble des écoles qui le gère de A à Z", commente Jean-Marc Le Lann, directeur du concours commun, qui "accueille des écoles appartenant à plusieurs réseaux comme Fédération Gay-Lussac, Polymeca, etc." 3 553 places sont ouvertes pour la session 2018 du concours ( PT : 185 places, MP : 1 160, PC -PH : 611, PC-CH : 603, PSI : 856, TSI : 95, TPC : 43). L’an dernier, 21 100 candidats s’étaient présentés aux Concours communs polytechniques.