L’exécutif parisien détaille, mardi 6 juin, son plan d’adaptation au changement climatique pour l’été 2023, qu’il présente comme une série de "mesures de renforcement". Ce plan prévoit l’accroissement du nombre de fontaines, brumisateurs et ombrières afin d’étendre l’accès à l’eau et à l’ombre dans la capitale, la poursuite des rénovations de logements sociaux "au même rythme annuel" et l’essor de la végétalisation de la capitale. Le plan climat de la ville, attendu en octobre au conseil de Paris, sera "celui de l’adaptation", assure Dan Lert, maire adjoint en charge du plan climat.