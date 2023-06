Rentrée scolaire : l’Urssaf rappelle les règles d’exonération pour les bons d’achat accordés par le CSE

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés par le CSE sont par principe soumis aux cotisations de sécurité sociale, l’ Urssaf "admet en application de tolérances ministérielles que, sous certaines conditions, ce type d’avantages soit exonéré du paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale", indique l’Union le 31 août 2022. À l’occasion de la rentrée scolaire, l’Urssaf rappelle que les bons d’achat accordés par le CSE peuvent bénéficier de ces exonérations sous trois conditions qui doivent être remplies simultanément. D’un montant inférieur à 171 euros, les bons d’achat doivent être distribués aux salariés ayant des enfants de moins de 26 ans dans l’année d’attribution, sous réserve de la justification du suivi de scolarité, et mentionner la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir en rapport avec la rentrée scolaire comme les fournitures scolaires.