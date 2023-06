Lycée de la défense. Arrêté modifiant l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense. Budget. Arrêtés portant ouverture de crédits d’attributions de produits et de crédits de fonds de concours. Écoles et établissements. Décret relatif à l’aménagement d’un accès indépendant aux locaux et équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives dans les écoles publiques et les établissements...