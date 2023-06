Climat À quoi ressemblera l’Yonne en 2100 ? (lyonne.fr). Dans les champs et les villes, dans les nappes d’eau et les airs. Partout, le changement climatique modifie le monde que nous connaissons. Récit autour d’un département de l’Yonne, en 2100, sur une planète plus chaude de 4 °C. Dérèglement climatique : dans les villes, des îlots de fraîcheur face aux îlots de chaleur (lepopulaire.fr). La course contre-la-montre pour limiter, autant que faire se peut, le réchauffement...