La 3e édition des Assises du social (ADS), fondées et présidées par Benoît Girardin et organisées en partenariat avec Arcaneo et Groupe AEF info, se tiendra le mercredi 14 juin au Pré Catelan. Celles-ci auront pour thème "La performance sociale est-elle l’avenir de l’entreprise ?" et réuniront des personnalités de premier plan du monde syndical, de l’entreprise et de la politique. Deux plénières et huit incubateurs sont organisés durant cette journée de débats, qui s’ouvrira avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault, et se conclura avec Édouard Philippe, ancien Premier ministre.Inscription