Pôle emploi devrait généraliser, dans le cadre de France Travail, l’action "L’art d’accéder à l’emploi" expérimentée depuis un an et demi dans les Hauts-de-France. C’est le souhait exprimé par le haut-commissaire Thibaut Guilluy, lors d’un événement organisé au Louvre-Lens le 1er juin 2023. "Plus on s’approche du plein-emploi, plus il nous faut redoubler de créativité", explique-t-il, proposant d’inclure cette action dans l’accompagnement proposé aux allocataires du RSA. "L’art d’accéder à l’emploi" repose sur une rencontre entre employeurs et demandeurs d'emploi dans un lieu culturel.