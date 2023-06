Création d’un baromètre des emplois du secteur sportif, mais aussi d’un premier campus régional dédié à ces métiers ou encore d’un réseau des clubs engagés dans l’insertion et la formation, doubler le nombre de bénéficiaires de VAE… En plus du lancement d’une charte interministérielle et interbranches pour refondre les certifications du secteur en blocs de compétences, le 1er Grenelle du sport à Paris, lundi 5 juin 2023, a été l’occasion de présenter un plan de 15 mesures pour créer, à l’horizon 2027, 100 000 emplois et quintupler le nombre de bénéficiaires d’action d’insertion dans le sport.