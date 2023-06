La direction du WWF France s’apprête à changer de visages. Arnaud Gauffier, directeur de la conservation, a annoncé sur Twitter en avril son départ à la mi-juin. Et AEF info apprend ce 5 juin que Pierre Cannet, directeur du plaidoyer et des campagnes, va également quitter l’ONG à la fin du mois de juin "pour un nouveau poste en ONG à l’international". Un hasard de calendrier "total", explique-t-on en interne, et qui provoque le "branle-bas de combat" pour remplacer ces deux directeurs ayant intégré le WWF France respectivement en 2012 et 2014. Côté conservation, le responsable du pôle biodiversité Yann Laurans devrait assurer l’intérim. Mais aucun nom ne filtre côté plaidoyer. Et la procédure de recrutement s’annonce longue.