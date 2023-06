La "coloration" des cursus, en bac pro et BTS, va s’intensifier en Nouvelle-Aquitaine, assure le Drafpica à AEF info début juin 2023. Cette approche constitue une troisième voie entre ouvertures et fermetures, pour réviser la carte des formations. Il s’agit d’ouvrir, en cours, lors des stages ou de visites d’entreprise, sur les spécificités d’un métier qui recrute. À Limoges, le rectorat cherche à acculturer les personnels à cette pratique, déjà développée à Bordeaux et Poitiers. Les fonds de l’AMI CMA sont aussi mobilisés dans la région pour accélérer les transformations de l’offre en LP.