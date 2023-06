Auditionnée par la délégation sénatoriale aux entreprises, Carole Grandjean a reprécisé ses objectifs en termes d’actualisation de la loi "Avenir professionnel" qui devraient commencer rapidement. Un CPF plus professionnalisant et plus en lien avec les besoins des entreprises, la simplification des dispositifs de transitions professionnelle ou une plus grande exigence pour les certifications professionnelles sont à l’ordre du jour d’un agenda sur lequel la ministre laisse la main aux partenaires sociaux. La ministre a également confirmé le maintien de la révision des NPEC pour septembre.