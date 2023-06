La ségrégation scolaire est un réel problème dans les collèges de l’académie lyonnaise, comme l’ont de nouveau mis en lumière les indicateurs de position sociale rendus publics cette année : avec un IPS de 67,4, le collège Elsa Triolet de Vénissieux compte 12 enfants de cadres sur 652 élèves, quand, à l’autre bout de la chaîne, le collège de la cité internationale affiche un IPS de 146,6. Que faire, dès lors, pour aller vers plus de mixité ? C’était l’objet du débat organisé par l’association No ghetto et le think tank Nouvelles rives, le 31 mai 2023 à Lyon, en partenariat avec Mediacités.