"Après plus de deux années et demie de crise liée au Covid-19, la relation au travail et les conditions de l’engagement des collaborateurs dans l’entreprise ont fait émerger des attentes fortes qui viennent réinterroger les modalités d’organisation du travail et les relations sociales en entreprise, tout particulièrement dans un contexte international." Fortes de ce constat, les entreprises membres de la plateforme francophone du Réseau mondial sur les socles de protection sociale ont élaboré un guide consacré au bien-être au travail, publié mi-avril 2023.