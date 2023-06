Le nouveau référentiel de compétences DD&RS créé par la CDEFM et la CEFDG a été présenté le 9 juin 2023 sur le campus parisien de Skema Business school. Selon Bruno Neil, président de la commission DD&RS de la CDEFM, "le but n’est pas d’imposer quoi que ce soit aux écoles, mais de les aider pour les accompagner vers un enseignement responsable", explique-t-il à AEF info en amont du colloque. L’initiative devrait être appliquée dès la rentrée 2023 pour tous les étudiants de master et de bachelor en écoles de management.