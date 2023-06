Deux tiers des Français déclarent toujours soutenir le mouvement contre la réforme des retraites (Harris Interactive/AEF info/RTL)

À la veille de la 14e journée nationale de mobilisation organisée mardi 6 juin 2023 et deux jours avant l’examen programmé au Parlement d’une proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites, Toluna Harris Interactive a réalisé une nouvelle vague de son Observatoire mené pour AEF info et RTL (1). Il montre que deux tiers des Français déclarent toujours soutenir ce mouvement, 55 % estiment que les syndicats devraient continuer à appeler à la mobilisation, tandis que 7 Français sur 10 souhaitent que les syndicats restent unis au sein de l’intersyndicale même lorsque le mouvement contre la réforme sera terminé.

Seuls 4 Français sur 10 (40 %) déclarent aujourd’hui être favorables à la réforme du système des retraites. C’est l’un des enseignements de la 12e vague de l’Observatoire de la mobilisation contre la réforme des retraites 2023 réalisée par Toluna Harris Interactive pour AEF info et RTL, à la veille d’une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue le mardi 6 juin.









Ce niveau de soutien est "en légère augmentation par rapport à ce qui a été mesuré à la veille des manifestations du 1er mai (+2 points), et qui vient plus largement confirmer une progression observée depuis les décisions du Conseil Constitutionnel concernant le rejet de la proposition de loi sur le référendum d’initiative partagé (RIP)", note Harris interactive qui ajoute toutefois que ce soutien "reste donc minoritaire sur l’ensemble de la population, mais toujours majoritaire chez les sympathisants Renaissance (83 %) et LR (64 %)".

À la veille de la mobilisation sociale du 6 juin contre la réforme des retraites, 2/3 des Français (66 %) déclarent soutenir ce mouvement, un score stable depuis deux mois.









Par ailleurs, 55 % des personnes interrogées estiment que les organisations syndicales devraient continuer à appeler à la mobilisation. Un score toujours majoritaire, mais qui continue de décroître depuis la mesure du 14 avril (-5 points). "Dans ce contexte, les 3/4 des Français (75 %) estiment que cette journée de mobilisation du 6 juin ne sera pas la dernière et qu’il y en aura d’autres après celle-ci. Un avis également majoritaire parmi les sympathisants Renaissance (64 %) et les opposants à la mobilisation (67 %)", précise Harris Interactive.









Alors même que les deux premiers décrets d’application de la réforme des retraites portant sur les mesures les plus emblématiques (l’allongement de l’âge légal, l’accélération de la durée d’assurance…), sont parus ce dimanche au Journal officiel (lire sur AEF info), 3/4 des Français estiment que la journée du mardi 6 juin ne sera pas la dernière journée de mobilisation appelée par l’intersyndicale, et qu’il y en aura d’autres.









7 Français sur 10 (70 %) souhaitent que les organisations syndicales restent unies au sein de l’intersyndicale même lorsque le mouvement contre la réforme sera terminé, une attente largement portée par les sympathisants des partis de gauche, et également majoritaire chez les sympathisants RN (75 %).





Si la majorité présidentielle faisait en sorte que la proposition de loi du groupe Liot qui vise à abroger le report de l’âge légal de départ en retraite à 64 ans ne soit pas votée au Parlement, une majorité des Français (57 %) estiment que cela serait incompréhensible, car les députés ne pourraient pas se prononcer. Un avis partagé par plus d’1/3 (35 %) des Français qui soutiennent pourtant la réforme.









Enfin, plus de 4 Français sur 5 (82 %) estiment que la réforme du système des retraites entrera finalement en vigueur, une opinion également majoritaire parmi les opposés à la réforme (76 %).