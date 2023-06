Le cahier des charges du projet Digital FCU, dont une première version est finalisée, a été présenté aux concepteurs de formation lors d’un webinaire le 31 mai 2023. Ce projet qui rassemble 19 universités, FUN, la FCU, l’Anstia et Ikigai citizens for games, vise à développer la formation professionnelle hybride et à distance dans cinq familles de métiers, au moyen en particulier de briques de 10 à 30 heures de formation et de microcertifications capitalisables. Par ailleurs, le comité de pilotage de Digital FCU a validé le 16 juin le lancement de 63 premiers projets.