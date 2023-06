Selon un rapport d'alerte sur le recyclage et de réemploi des déchets ménagers et des déchets d'emballages publié ce jeudi 8 juin par la Commission européenne, la France fait partie des pays qui risquent de ne pas atteindre leurs objectifs en matières de recyclage des déchets municipaux d'ici à 2025. En cause, le faible déploiement de la collecte et du tri des biodéchets.