Les 72 grévistes de Vertbaudet doivent reprendre le travail mardi 6 juin 2023. La CGT met ainsi fin au plus long mouvement de grève - deux mois et demi - de l’histoire de l’entreprise. Le syndicat a signé vendredi 2 juin un accord de fin de conflit avec la direction, après une semaine de négociations sur les salaires. La situation s’est débloquée quand la direction a proposé d’ouvrir par anticipation la NAO 2024. Le projet d’accord transmis aux organisations syndicales repose sur une refonte de la grille salariale et une hausse des rémunérations prenant en compte l’ancienneté.