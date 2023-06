L’URPS-Médecins libéraux met en lumière le 5 juin 2023 l’accélération de la dégradation de la situation de la démographie médicale de l’Île-de-France entre mai 2022 et mai 2023. La région a perdu 354 médecins (244 généralistes et 110 médecins spécialistes), soit le solde entre les 1245 départs et les 891 primo installations. Si la région a enregistré 1 600 départs non compensés en dix ans, le rythme s’accélère. Au nom de l’URPS-ML, Valérie Briole, sa présidente, suggère notamment de supprimer la cotisation retraite des médecins en cumul emploi retraite parmi les huit propositions présentées.