Après la publication de la feuille de route 2023-2025 pour "améliorer l’emploi des saisonniers" par le ministère du Travail le 31 mai 2023, la CFDT et Hexopée, syndicat d’employeurs de l’ESS, ont fait état de leurs propositions respectives. La CFDT dénonce des mesures "pas à la hauteur des enjeux" et revendique un "socle social minimum" pour les saisonniers, incluant une "prime de précarité" pour les contrats courts et des "droits à renouvellement de contrat". Hexopée propose une "régulation des plateformes de location courte durée" et "la reconnaissance d’un véritable statut du saisonnier".