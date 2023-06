Les numéros un des organisations syndicales et patronales vont faire le point sur leur agenda social autonome, en fin d’après midi, lundi 5 juin 2023. Cet agenda social paritaire comptait initialement neuf thèmes ; plus de deux ans plus tard, cinq d’entre eux ont été traités. S’intercalant entre la série de bilatérales avec la Première ministre et une probable réunion multilatérale avec le président de la République, cette réunion est aussi l’occasion pour les partenaires sociaux de réaffirmer leur autonomie, face à un exécutif régulièrement tenté d’imposer son agenda.