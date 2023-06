À l’avant-veille de la 14e journée de mobilisation, le gouvernement publie deux décrets majeurs d’application de la LFRSS du 14 avril 2023, qui porte la réforme des retraites. Le premier, transpose à l’ensemble des régimes de fonctionnaires les dispositions de la loi "relatives à l’âge d’ouverture des droits, à la durée d’assurance et aux conditions de départs anticipés". Le second tire les conséquences réglementaires du relèvement de l’âge d’ouverture des droits et précise les nouvelles modalités de départ anticipées pour carrières longues, handicap, inaptitude et incapacité permanente.