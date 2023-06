Le Citepa a actualisé ce 5 juin l’inventaire national d’émissions au format Secten. Le document, qui présente des données consolidées pour les émissions de 2021 et provisoires pour celles de 2022, montre que la baisse des émissions de gaz à effet de serre a été de 2,7 % entre ces deux années, passant de 414,8 à 403,8 Mt CO2e. Le budget carbone alloué pour l’année 2022 par la SNBC 2 est donc pour l’heure respecté. Mais le pays va devoir redoubler d’effort et passer d’une réduction moyenne de 2,1 % à 4,1 % par an pour atteindre l’objectif poursuivi par le gouvernement de 270 Mt CO2e en 2030.